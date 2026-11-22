Çorum'u ziyaret eden Milli Güreşçi Rıza Kayaalp, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile dünyanın en dar arastasını gezdi.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ı ziyaret eden Milli Güreşçi Rıza Kayaalp, daha sonra şehri gezdi. Kayaalp'a eşlik eden Başkan Aşgın, şehrin tarihi binaları ve meydanlarla ilgili bilgi verdi. Belediye Başkanı Aşgın ve Kayaalp, daha sonra dünyanın en dar arastası olarak gösterilen ortalama 1,5 metre genişliğindeki tarihi Dikiciler Arastası'ndan yan yana yürüyerek geçmeye çalıştı. O anlar ise renkli görüntüler oluşturdu.

"Rıza Kayaalp arastaya girerken biraz zorlandı"

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Rıza Kayaalp'i Çorum'da ağırlamanın onurunu yaşadıklarını söyleyen Başkan Aşgın, "Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi Çorum yiğidin harman olduğu bir yer. Bir yiğit de şehrimizde. Hep 'Rıza Kayaalp bizim arastaya sığar mı, sığmaz mı' diye bir endişem vardı. Burası geniş olan kısım, öbür taraf biraz daha dar. Dünyaya sığmayanların güçlü gönlümüze, kalbimize sığdığını bir kez daha gördük. Rıza Kayaalp arastaya girerken biraz zorlandı. Bütün Türk milletinin gönlünde özel bir yeri var" dedi.

"Belediye başkanımızla yan yana sığamadık"

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden Kayaalp ise, "Hep belediye başkanımızı ziyaret ediyorduk ama bu güzellikleri görmeye fırsat olmadı. Çorum gerçekten çok büyük bir değişim geçirmiş. Özellikle bu güzel meydanı Çorum'a kazandırdığınız için teşekkür ederiz. Başkanımız, bizi özellikle bu dar sokağa getirdi. Ama sığıyormuşum, belediye başkanımızla yan yana sığamadık. İki pehlivanın yan yana gitmesi zor oluyor. Burası simgeleşebilecek bir yer. Çorum'u ziyaret edenlerin bu güzel yeri ziyaret etmesi, buranın simgeleşmesi çok önemli. Avrupa'da bazı şehirlere gidince simgeleşen bazı şeyler vardır. Gerçekten de burası da görülmesi gereken bir yer" diye konuştu.