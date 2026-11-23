Çorum'da hayvan pazarında alacakverecek sebebiyle çıkan kavga sırasında silahla vurulan 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Olay, Çorum Hayvan Pazarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samet Sayar(23) ve A.C. ile M.Y. ve E.Y. isimli şüpheliler arasında alacakverecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olay sırasında, Samet Sayar ve A.C. tabancayla vurularak yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Samet Sayar, kurtarılamadı.

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Polis ekipleri tarafından cinayet şüpheleri M.Y. ve E.Y. de yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.