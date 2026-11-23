Öte yandan, Samet Sayar'ın babası, eski Uğrak Köyü Muhtarı Yaşar Sayar da (50), 25 Aralık 2022'de tarlasında traktörü ile çalışırken uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti.

Yaralı A.C. ise ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çorum Belediyesi Hayvan Pazarı'nda Samet Sayar ve A. C. ile M.Y. ve E.Y. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

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