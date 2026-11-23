Çorum’un Osmancık ilçesinde bir adreste yapılan aramalarda, 4 adet silah ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "silahla tehdit" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarına karşı yürütülen çalışmalar kapsamında bir adreste arama yapıldı. Aramalarda 5 gram uyuşturucu madde, 3 adet tabanca, 4 adet tabanca fişeği, 1 adet av tüfeği, 1 adet av tüfeği fişeği ile 3 adet cep telefonu ele geçirildi. Konuyla ilgili olduğu değerlendirilen şüpheli K.U. ekipler tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.