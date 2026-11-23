ÇORUM’un Alaca ilçesinde, kendilerini polis ve kamu görevlisi olarak tanıtarak R.A.’yı (64) 3 milyon 865 bin lira değerindeki ziynet eşyasını alarak dolandıran 3 şüpheli, 350 saatlik kamera görüntüsünün incelenmesi sonucu yakalandı. Adliyeye çıkarılan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartı konularak serbest bırakıldı.

Olay, 21 Ağustos'ta meydana geldi. R.A.’yı telefonla arayan şüpheliler, kendilerini polis ve kamu görevlisi olarak tanıtarak, hesabından terör örgütüne para gönderildiği iddiasında bulundu. Evinde dedektörle arama yapacaklarını öne süren şüpheliler, ziynet eşyaları ve paraların görevlilere teslim edilmesini istedi. Şüphelilerin söylediklerine inanan R.A., yaklaşık 3 milyon 865 bin lira değerindeki ziynet eşyasını evine gelen kişiye teslim etti. Bir süre sonra şüphelilere ulaşamayan R.A., dolandırıldığını anlayarak polise başvurdu.

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İhbar üzerine çalışma başlatan Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, olayın aydınlatılması için 25 farklı noktadan alınan güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Toplam 350 saatlik görüntünün incelenmesi sonucu şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmalarıyla şüpheliler Şanlıurfa ve Karaman'da yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 4 cep telefonu, 1 ruhsatsız tüfek ve 10 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.T., A.Ö. ve H.T. emniyetteki işlemlerinin ardından 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklama istemiyle Alaca Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerden H.T. ve H.T. çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, A.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen A.E. isimli şüphelinin ise başka bir dolandırıcılık suçundan tutuklandığı ve Konya T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunduğu tespit edildi.