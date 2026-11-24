Çorum Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde Bahçelievler Mahallesi’ne kazandırılan ve çocuklarla gençlerin sportif faaliyetlerine imkan sağlayacak olan Dumlupınar Semt Sahası, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Çorum Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar 31. Sokak’ta yapımı tamamlanan Dumlupınar Semt Sahası, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışta konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, tüm mahalleleri spor tesisleriyle buluşturmayı hedeflediklerini belirterek, çocuklara ve gençlere yönelik yatırımların devam edeceğini söyledi. Çorum Belediyesi çocukların ve gençlerin sporla buluşmasını kolaylaştırmak, mahallelerde sportif faaliyetlere yönelik imkanları güçlendirmek amacıyla yatırımlarını sürdürüyor.

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Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle Bahçelievler Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Dumlupınar Semt Sahası da düzenlenen törenle mahalle sakinlerinin hizmetine sunuldu. Çorum’un farklı bölgelerinde spor yatırımlarının sürdüğünü belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, mahallelerin ihtiyaçlarını gözeterek yeni tesisler kazandırmaya devam ettiklerini ifade etti. Şehir genelinde devam eden spor yatırımları hakkında da bilgi veren Başkan Aşgın, Bahçelievler Mahallesi Yunus Emre Ortaokulu yanında ve Gülabibey Mahallesi Sultan Abdulhamid Han Ortaokulu bahçesinde iki yeni spor salonunun yapımının sürdüğünü açıkladı. Spor salonlarının basketbol ve voleybolun yanı sıra judo, karate, güreş ve masa tenisi gibi farklı branşlarda da kullanılacağını belirten Aşgın, tesislerin 250 kişilik seyirci tribününe sahip olacağını kaydetti. Konuşmaların ardından İl Müftü Yardımcısı Fazıl Saraç’ın yaptığı dua ile Dumlupınar Semt Sahası’nın açılışı gerçekleştirildi. Tesis, çocukların ve gençlerin hizmetine sunuldu. Açılış programına Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, Jandarma Komutanı Kubilay Ayvaz, AK Parti İl Başkanvekili Nurettin Karaca, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Çorum ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Aziz Önal, mahalle sakinleri ve öğrenciler katıldı.

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"Bu yatırımları hep birlikte hayata geçirmeye gayret gösteriyoruz"

Düzenlenen açılış programında konuşma yapan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Tüm mahallelerimizi kucaklayan bu yatırımları hep birlikte hayata geçirmeye gayret gösteriyoruz. Gençlerimizin spor yapabileceği, ailelerimizin gönül rahatlığıyla çocuklarını gönderebileceği tesisleri şehrimize kazandırmaya devam edeceğiz. Devletimizin imkânları, milletimizin desteği ve kurumlarımızın iş birliğiyle şehrimize yeni eserler kazandırmaya devam edeceğiz. Gençlerimizin ve hemşehrilerimizin duaları, destekleri bizim en büyük gücümüz" dedi.

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"Spor, çocuklarımızın eğitim hayatındaki başarılarına da katkı sağlıyor"

Sporun çocukların fiziksel gelişiminin yanı sıra zihinsel ve psikolojik gelişimlerine de katkı sağladığını belirten Vali Çalgan, "Eskiden spor yapan çocukların derslerinden geri kalacağı yönünde yanlış bir anlayış vardı. Tam tersine spor, çocuklarımızın eğitim hayatındaki başarılarına da katkı sağlıyor. İnanıyorum ki burada spor yapan gençlerimizin arasından gelecekte şehrimizi ve ülkemizi temsil edecek başarılı sporcular çıkacak. Bu güzel tesisin mahallemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.