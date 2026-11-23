Çorum'un Sungurlu ilçesinde seyir halindeki kamyonette çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, SungurluÇorum kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. yönetimindeki 60 NN 628 plakalı kamyonette seyir halindeyken yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü, aracı durdurarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.