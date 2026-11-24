Çorum'da seyir halindeki araçta meydana gelen yangın söndürüldü
Çorum'un Sungurlu ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan araç itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Giriş: 24.11.2026 - 09:36 Güncelleme:
Çorum'un Sungurlu ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan araç itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ali K. idaresindeki 60 NN 628 plakalı kamyonette, Çorum-Sungurlu kara yolu hastane kavşağında elektrik kontağından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.
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