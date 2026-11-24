Çorum'da öğretmen Keziban Kodaz, İngiltere'de düzenlenen "İlham Veren Kadınlar" (She Inspires Awards) yarışmasının "Değişimin Öncüleri" kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bilge Kağan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde muhasebe ve finansman öğretmeni olarak görev yapan Kodaz, özellikle kadınların ve gençlerin kendilerini geliştirmelerine olanak sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmalarla dikkati çekti.

Ulusal öğretim programlarının geliştirilmesinde görev alarak, Türkiye'nin ilk finansal okuryazarlık dersi öğretim programının hazırlanması ve Milli Eğitim Bakanlığı ders kitabının yazımında, ayrıca dijital finansal okuryazarlık, dijital bankacılık, finansal teknolojiler ile kariyer planlama ve girişimcilik derslerinin tasarımında yer alan Kodaz, muhasebe, finans, ekonomi ve bankacılık alanlarında 25 ders kitabı ve eğitim materyalinin hazırlanmasına katkı sundu, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 27 hizmet içi eğitim faaliyetinde eğitim görevlisi oldu, öğretmenlerin eğitiminde de görev üstlendi.

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Başarılı çalışmalarıyla Milli Eğitim Bakanlığınca 2018'de "Yılın Öğretmeni" seçilen Kodaz, 2021'de ise Global Teacher Award kapsamında dünyanın en başarılı 100 öğretmeni arasında yer aldı.

Öğretim programı geliştirme, ders kitabı yazarlığı, akademik araştırmalar ve gönüllülük faaliyetleriyle ulusal ve uluslararası platformlarda Türkiye'yi temsil eden Kodaz, İngiltere'deki "İlham Veren Kadınlar" yarışmasının "Değişimin Öncüleri" kategorisinde de ikincilik elde etti.

İngiltere'nin Bolton kentinde gerçekleştirilen 12. She Inspires Awards töreninde Kodaz'a ödülünün yanı sıra üstün başarıları, ilham veren katkıları ve ödül programına sunduğu nitelikli başvurusu dolayısıyla jüri tarafından "Üstün Başarıya Özel Takdir" (Commended with Distinction) plaketi verildi.

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Kodaz, ayrıca, ödül töreninin ardından Bolton Belediye Başkanı Mohammed Iqbal'ın makamında ödül alanlara yönelik düzenlenen özel kabul programına da katıldı.

Yarışma başvurusunda, değişimin yalnızca fikir üretmekle değil, sistemleri dönüştürmekle gerçekleştiğini vurgulayan Kodaz, çalışmalarının temel amacını bireylerden ulusal eğitim sistemine uzanan sürdürülebilir bir dönüşüm oluşturmak olarak tanımladı.

Finansal okuryazarlık, yapay zeka, NLP ve deneyimsel öğrenmeyi bir araya getiren eğitim modellerini uluslararası ölçekte yaygınlaştırmayı hedeflediğini belirten Kodaz, özellikle kadınların ve gençlerin güçlenmesine yönelik erişilebilir dijital öğrenme platformları geliştirmeyi planladığını kaydetti.