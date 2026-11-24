BATMAN'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit olan 7 aylık müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, '24 Kasım Öğretmenler Günü'nde mezarı başında anıldı.

Osmancık Şehitliği’nde düzenlenen anma programına Laçin Kaymakamı Murat Yeşilyurt, Osmancık Belediye Başkan Vekili Bekir Dağ, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ve tüm şehitler için dualar edildi. Törenin ardından şehitlerin kabirlerine karanfiller bırakıldı.

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Laçin Kaymakamı Murat Yeşilyurt, yaptığı konuşmada, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın hatırasını yaşatmak için bir araya geldiklerini belirtti. Yeşilyurt, "Öğretmenimiz Şenay Aybüke Yalçın, henüz 22 yaşında gençliğinin baharında şehit oldu. Aradan 9 yıl geçmesine rağmen bugün hala onun hatırası yaşıyor. Aybüke öğretmenimizin adı Osmancık’ta, Çorum’da, Batman’da, Bingöl’de ve Türkiye’nin farklı şehirlerinde okullarda, kütüphanelerde ve caddelerde yaşamaya devam ediyor. Başta Aybüke öğretmenimiz olmak üzere görevi başında şehit olan tüm öğretmenlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" dedi.