Çorum'un ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kargı Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Peker tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törene, Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli, İlçe Emniyet Amiri Çağatay Özyılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ahmetcan Uluyol, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

- Bayat

Çorum'un Bayat ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

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İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutu Fırat tarafından Bayat Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Bayat Şehit Yakup Kozan Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda devam eden programa Kaymakam Gürdal Erbek de katıldı.

Programda şiirler okundu, slayt gösterildi, çeşitli gösteriler sunuldu.

Öğretmenler Günü temalı resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere de ödülleri törende verildi.

Ayrıca Yakup Kozan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, vefat eden öğretmenlerin kabirlerini ziyaret edip dua okudu.

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İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutu Fırat ve okul müdürleri de ilçede ikamet eden emekli öğretmenleri ziyaret etti.

- Dodurga

Dodurga'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Program, Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen çelenk sunma töreni ile başladı.

Ardından Dodurga Belediye Kongre Merkezi'nde devam eden programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Dodurga İmam Hatip Lisesi Müdürü Mehmet Yüksel yaptı.

Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, şehit öğretmenler minnet ve şükranla anıldı.

Emekli öğretmen Emrullah Yalçın, öğretmenlik mesleği hakkında konuşma yaptı. Öğrenciler tarafından şiirler okundu ve oratoryo gösterisi sunuldu.

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Programın sonunda Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya öğretmenlere karanfil verdi.

Programa Dodurga Kaymakamı Gizem Tokur da katıldı.