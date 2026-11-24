Emektar demir ustasının Kültür ve Turizm Bakanlığının "Yaşayan İnsan Hazinesi" listesine alınması için yürütülen çalışmalar 2023 yılı eylül ayında tamamlanmıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarını Değerlendirme Kurulunca "Sıcak demircilik" sanatı dalında hazırlanan "Sanatçı Tanıma Kartı", Keçik'e Oğuzlar'daki mütevazı atölyesinde teslim edilmişti.

Cenaze namazına Keçik'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Oğuzlar Kaymakamı Serkan Tokur, Belediye Başkanı Mustafa Cebeci de katıldı.

Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Keçik, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının "Yaşayan İnsan Hazinesi" listesinde yer alan ve 86 yaşında hayatını kaybeden demir ustası Kazım Keçik, son yolculuğuna uğurlandı.

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