İhbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza, Alaca ilçesi AlacaYozgat kara yolu Yenice köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.M.U. (43) idaresindeki 06 EBC 742 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarptı. Kazada, araçta bulunan N.U. (35) ve S.U. (87) yaralandı.

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