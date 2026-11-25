Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararname kapsamında mülki idare amirliklerinde görev değişiklikleri gerçekleştirildi. Kararnameyle Çorum Valisi Ali Çalgan, Bartın Valiliği görevine atandı. Mülkiye Başmüfettişi Mehmet Mut ise Çorum Valisi olarak atandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.