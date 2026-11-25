Çorum’da boşanma aşamasında olduğu eşini tabancayla vurarak öldüren şahıs, kendini eve kilitledi. 9 saat süren çalışmalara rağmen ikna olmayan şahıs, silahla kendini vurarak ağır yaraladı.

Olay, dün 18.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Çamlık Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökhan Özdemir, boşanma aşamasında olduğu eşi Esin Özdemir’i, 3 çocuklarının da evde bulunduğu sırada tabancayla vurarak öldürdü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden ekipler, Gökhan Özdemir kendisini içeri kilitlemesi sebebiyle içeri giremedi. Şahıs daha sonra, çocuklarının çıkmasına izin verdi. Üç çocuk polis ekipleri tarafından güvenli bir şekilde dışarı çıkartıldı.

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9 saat sonra kendini vurdu

Çankırı’dan Çorum’a sevk edilen özel herekat timi ve polis ekipleri binada geniş güvenlik önlemi aldı. Şahıslar binadan çıkmayan ve teslim olmak istemeyen şahsı ikna etmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık 9 saat süren çabalarına rağmen ikna olmayan şahıs, silahla kendini vurdu. Başından vurulan Gökhan Özdemir, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan şahsın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olayın ardından polis ekipleri evde incelemelerde bulundu.