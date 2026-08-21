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        Arca Çorum FK, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek

        Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK, ligin ilk iç saha maçında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2026 - 10:04 Güncelleme:
        Arca Çorum FK, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek

        Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK, ligin ilk iç saha maçında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

        Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Fatih Tokail yönetecek.

        Kırmızı-siyahlı ekipte, ligin ilk haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören Alexandros Kyziridis forma giyemeyecek.

        Arca Çorum FK, 15 Mayıs'ta Bodrum FK ile oynanan Trendyol 1. Lig play-off 2. tur karşılaşmasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle aldığı seyircisiz oynama cezası sebebiyle Süper Lig'deki ilk maçını taraftarlarından yoksun oynayacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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