Arca Çorum FK, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek

Arca Çorum FK, 15 Mayıs'ta Bodrum FK ile oynanan Trendyol 1. Lig play-off 2. tur karşılaşmasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle aldığı seyircisiz oynama cezası sebebiyle Süper Lig'deki ilk maçını taraftarlarından yoksun oynayacak.

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