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        Arca Çorum FK'de yeni başkan Savaş Balçık

        Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK'de başkanlığı Savaş Balçık devraldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 20:19 Güncelleme:
        Arca Çorum FK'de yeni başkan Savaş Balçık

        Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK'de başkanlığı Savaş Balçık devraldı.


        Kulübün açıklamasında yeni yönetim kurulu ve görev dağılımı kamuoyuyla paylaşıldı.


        Açıklamaya göre başkanlık görevini Savaş Balçık devralırken Feyyaz Gökel, Kemalhan Balçık ve Turhan Mildon asbaşkan, Tuğrul Topuz ise genel sekreterlik görevini üstlenecek.


        Yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımı şu şekilde açıklandı:


        "Yılmaz Özkul idari işler ve kulüp operasyonu, Sinan Özdilli altyapı ve akademi gelişimi, Satılmış Yiğitoğlu seyahat planlaması ve lojistik yönetimi, Gökhan Kerman kulüp basın sözcüsü, Hikmet Burhan Kaya dış ilişkiler, medya ve tesis yönetimi, Haydar Eren Uyanıker sponsorluk, kurumsal iş birlikleri ve mali işler, Mehmet Akif Boyraz
        marka yönetimi, lisanslı ürünler ve ticari operasyonlar, Halis Öksüz taraftar ilişkileri ve stadyum, Selçuk Esenyel hukuk işleri ve yasal süreç yönetimi, Tuncay Altunoğlu İstanbul temsilciliği ve kurumsal ilişkiler, Elif Akkaya Kuter kurumsal iletişim ve ulusal medya koordinasyonu."

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Balçık, yeni sezon için Anadolu'nun varlığını ve Anadolu insanının temsiliyetini Süper Lig'de en başarılı şekilde göstermeyi hedeflediklerini vurgulayak "Bir şehir bütün ruhuyla nasıl temsil edilir, bunu ortaya koymak istiyoruz. Çorum'un mücadele ruhunu, üretkenliğini, samimiyetini ve karakterini Türkiye'nin en üst futbol sahnesine taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

        Süper Lig'e yükselişin tesadüfi bir başarı olmadığına işaret eden Balçık, "Elde edilen sonuç, büyük bir emeğin ürünüdür. Şampiyonluk bizim için bir şans değildi. Bu başarı futbolcularımızın, teknik ekibimizin, çalışanlarımızın, taraftarlarımızın ve tüm Çorum halkının alın terinin karşılığıydı. Şimdi önümüzde yeni bir sorumluluk var. Süper Lig'de sadece bir futbol kulübünü değil, bir şehri ve Anadolu'nun değerlerini temsil edeceğiz. Çünkü biz Anadolu'yuz." değerlendirmesinde bulundu.

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