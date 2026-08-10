Arca Çorum FK'nin Süper Lig maçları Sungurlu'da dev ekranda yayınlanacak
Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK'nin lig maçları, Sungurlu Belediyesince dev ekrandan taraftarlara izletilecek.
Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK'nin lig maçları, Sungurlu Belediyesince dev ekrandan taraftarlara izletilecek.
Sungurlu Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Muhsin Dere, yayıncı kuruluş beIN Sports yetkilileriyle görüşerek Çorum FK'nin karşılaşmalarının ilçede dev ekrandan ücretsiz yayınlanması konusunda anlaşma sağladı.
Anlaşma kapsamında Çorum FK'nin Süper Lig maçları Atatürk Meydanı'ndaki dev ekrandan yayınlanacak.
Belediyeye ait sosyal tesislerde ise dört büyüklerin karşılaşmalarının yayınlanması planlanıyor.
Uygulamayla taraftarlar, özellikle deplasman maçlarında takımlarının karşılaşmalarını ücretsiz olarak açık havada izleyebilecek.
Bu kapsamda Çorum FK'nin Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında Galatasaray ile oynayacağı karşılaşma da Atatürk Meydanı'ndaki dev ekrandan yayınlanacak.
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