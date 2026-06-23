Bayat'ta oyun şenliği düzenledi

Atatürk İlkokulu tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Oyun Şenliği'nde öğrenciler çeşitli yarışmalarda mücadele etti.



Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, farklı branşlardaki yarışmalarda yeteneklerini sergiledi. Öğrencilerin heyecanına veliler de ortak olurken, yarışmalar vatandaşlar tarafından da ilgiyle takip edildi.



Şenlik kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül olarak hediye çekleri verildi.



Etkinliğin sonunda öğrencilere yemek ve tatlı ikramında bulunuldu.

