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        Mecitözü'nde öğrencilerin "Geleceğin nefesleri" resim sergisi açıldı

        Mecitözü Atatürk Ortaokulu öğrencilerince, "Geleceğin nefesleri" resim sergisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 10:51 Güncelleme:
        Mecitözü'nde öğrencilerin "Geleceğin nefesleri" resim sergisi açıldı

        Mecitözü Atatürk Ortaokulu öğrencilerince, "Geleceğin nefesleri" resim sergisi düzenlendi.


        Çorum'daki bir alışveriş merkezinde düzenlenen sergide öğrencilerin yaptığı resimler sergilendi.


        Daha sonra Mecitözü Toplum Sağlığı Merkezi yanında bulunan parkta açılan sergiye Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.



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