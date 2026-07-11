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        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Çorum Belediyesinden Arca Çorum FK Başkanı Savaş Balçık'a "fahri hemşehrilik beratı"

        Çorum Belediyesinden Arca Çorum FK Başkanı Savaş Balçık'a "fahri hemşehrilik beratı"

        Arca Çorum FK Başkanı Savaş Balçık'a oy birliğiyle "fahri hemşehrilik beratı" verilmesi kararlaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2026 - 18:12 Güncelleme:
        Çorum Belediyesinden Arca Çorum FK Başkanı Savaş Balçık'a "fahri hemşehrilik beratı"

        Arca Çorum FK Başkanı Savaş Balçık'a oy birliğiyle "fahri hemşehrilik beratı" verilmesi kararlaştırıldı.

        Çorum Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclisi Toplantısı, Belediye Meclis Salonu'nda yapıldı.

        Belediye Başkan Vekili Lemzi Çöplü başkanlığında yapılan toplantıda, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Arca Çorum FK'nin Trendyol Süper Lig'e yükselme başarısı göstermesinden ötürü kulüp başkanı Savaş Balçık'a "fahri hemşehrilik beratı" verilmesi teklif edildi.

        Çöplü tarafından meclis üyelerinin oyuna sunulan öneri, oy birliği ile kabul edildi.

        "Fahri hemşehrilik beratı"nın ilerleyen günlerde törenle Balçık'a verileceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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