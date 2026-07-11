Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Kan bağışıyla 30 yıldır hastalara "can" oluyor

        Kan bağışıyla 30 yıldır hastalara "can" oluyor

        YASEMİN ALEYNA TUFAN - Çorum'un Alaca ilçesinde annesinin tedavisi sırasında hasta yakınlarının kan bulmakta güçlük çekmesinden etkilenerek bağışçı olmaya karar veren Nizamettin Aktaş, 30 yılda 35 kez kan bağışında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2026 - 13:51 Güncelleme:
        Kan bağışıyla 30 yıldır hastalara "can" oluyor

        YASEMİN ALEYNA TUFAN - Çorum'un Alaca ilçesinde annesinin tedavisi sırasında hasta yakınlarının kan bulmakta güçlük çekmesinden etkilenerek bağışçı olmaya karar veren Nizamettin Aktaş, 30 yılda 35 kez kan bağışında bulundu.

        Alaca Belediyesinde zabıta memuru olarak görev yapan 58 yaşındaki Nizamettin Aktaş, 1996 yılında ameliyat olmaya hazırlanan annesi için ihtiyaç duyulan kanı mesai arkadaşlarının desteğiyle temin etti.

        Bu sırada diğer hasta ve yakınlarının kan bulmakta çektiği güçlüğü fark edince gönüllü bağışçı olmaya karar veren Aktaş, ilk kez 28 yaşında kan bağışında bulundu.

        Daha sonra düzenli aralıklarla Türk Kızılaya kan vermeye devam eden Aktaş, kısa süre önce 35'inci kan bağışında bulunması dolayısıyla altın madalya ve teşekkür beratı ile ödüllendirildi.

        Aktaş, AA muhabirine, kendisine verdiği sözü tutmaya devam edeceğini, üst sınır olan 65 yaşına kadar kan bağışında bulunacağını söyledi.

        Tedavi sürecinde annesine 6 ünite kan lazım olduğunu belirten Aktaş, "Annemin kan ihtiyacını kurumdan arkadaşlarla temin ettik ama annemle beraber ameliyata giren insanların kan temin etmekte ne kadar güçlük yaşadığını fark ettiğimde kendime de bir söz verdim. 'Ben gönüllü bağışçı olacağım ve devamlı kan vereceğim' dedim." ifadesini kullandı.

        Kan bağışladıktan sonra Kızılaydan geri dönüş mesajı aldığını anlatan Aktaş, "Bağışladığınız kan hasta sahiplerine ulaştırıldı, bir hayata dokunuş yaptınız' diye. Bu mesajı gördüğümde aldığım haz birçok şeyde yok. Çok mutlu oluyorum." diye konuştu.

        Eşi ve 4 çocuğunun da kan bağışı konusunda kendisini desteklediğini vurgulayan Aktaş, "Aynı bilinci çocuklarıma aşılamaya çalıştım. Çocuklarım da aynı şekilde, kardeşlerimde, ailemde ve yakın çevremde de kan bağışçısı insanlar var. Bütün vatandaşlarımızın bilinçli şekilde kan bağışçısı olmalarını, bir hayata dokunmanın hazzını yaşamalarını, bu hissi tatmalarını tavsiye ediyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hamaney: Liderimizin intikamı alınacak
        Hamaney: Liderimizin intikamı alınacak
        Üzerine araç sürülüp öldürüldü! 5 insanda yaşayacak
        Üzerine araç sürülüp öldürüldü! 5 insanda yaşayacak
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Erkekler dikkat! Eşinin yemeğini beğenmeyen kocaya büyük şok!
        Erkekler dikkat! Eşinin yemeğini beğenmeyen kocaya büyük şok!
        Çankaya Belediyesi'ne operasyon: 36 gözaltı
        Çankaya Belediyesi'ne operasyon: 36 gözaltı
        S. Arabistan'da mahsur kalmıştı... Tam 40 yıl sonra...
        S. Arabistan'da mahsur kalmıştı... Tam 40 yıl sonra...
        Beşiktaş'ta Trossard'la anlaşma tamam!
        Beşiktaş'ta Trossard'la anlaşma tamam!
        Christ Oulai için flaş iddia: Bonservisi tarihe geçecek
        Christ Oulai için flaş iddia: Bonservisi tarihe geçecek
        Fenerbahçe'den Greenwood açıklaması!
        Fenerbahçe'den Greenwood açıklaması!
        Silahlı çatışma kamerada... Sokakta kanlı son!
        Silahlı çatışma kamerada... Sokakta kanlı son!
        MGM'den sıcak uyarısı! 3 bölgede sağanak... Termometre 35'i görüyor!
        MGM'den sıcak uyarısı! 3 bölgede sağanak... Termometre 35'i görüyor!
        ABD'den Hürmüz Boğazı talebi
        ABD'den Hürmüz Boğazı talebi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Denizde aşk dolu anlar
        Denizde aşk dolu anlar
        Fransa polisiyle yine sorun yaşadı
        Fransa polisiyle yine sorun yaşadı
        15 yıl aradan sonra İstanbul'da
        15 yıl aradan sonra İstanbul'da
        VW model sayısını yarıya indirecek
        VW model sayısını yarıya indirecek
        El ele denize girdiler
        El ele denize girdiler
        Osmanlı'nın en ünlü 10 lezzeti!
        Osmanlı'nın en ünlü 10 lezzeti!
        2026 yazının manikür trendleri!
        2026 yazının manikür trendleri!

        Benzer Haberler

        Süper Lig'in yeni ekibi Çorum FK'nin yeni sezon formalarına taraftarlardan...
        Süper Lig'in yeni ekibi Çorum FK'nin yeni sezon formalarına taraftarlardan...
        Çorum FK, Hüseyin Bulut'u renklerine bağladı
        Çorum FK, Hüseyin Bulut'u renklerine bağladı
        Çorum FK, gurbetçi futbolcu Hüseyin Bulut'u renklerine bağladı
        Çorum FK, gurbetçi futbolcu Hüseyin Bulut'u renklerine bağladı
        Çorum'da husumetlisini tüfekle sırtından vurarak yaraladı
        Çorum'da husumetlisini tüfekle sırtından vurarak yaraladı
        Çorum'da bir kişi silahlı saldırıda yaralandı
        Çorum'da bir kişi silahlı saldırıda yaralandı
        Dodurga'da muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramı yapıldı
        Dodurga'da muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramı yapıldı