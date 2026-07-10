Çorum'da bir kişi silahlı saldırıda yaralandı

Çorum'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.





Kale Mahallesi Mutlu Caddesi'nde Y.Ü, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Saldırıda yaralanan Y.Ü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Polis ekiplerince çevrede yapılan aramada Gelincik Sokak'taki boş bir arsada tabanca bulundu.



Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

