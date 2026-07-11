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        Çorum FK, gurbetçi futbolcu Hüseyin Bulut'u renklerine bağladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, sağ bek Hüseyin Bulut'u kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2026 - 13:16 Güncelleme:
        Çorum FK, gurbetçi futbolcu Hüseyin Bulut'u renklerine bağladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, sağ bek Hüseyin Bulut'u kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankaragücü ile sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki Hüseyin Bulut ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Almanya doğumlu gurbetçi oyuncunun, Çorum FK'nin Düzce Topuk Yaylası'nda devam eden kampına katılması bekleniyor.

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