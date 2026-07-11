Çorum FK, gurbetçi futbolcu Hüseyin Bulut'u renklerine bağladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, sağ bek Hüseyin Bulut'u kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankaragücü ile sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki Hüseyin Bulut ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Almanya doğumlu gurbetçi oyuncunun, Çorum FK'nin Düzce Topuk Yaylası'nda devam eden kampına katılması bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.