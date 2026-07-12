Çorum Belediyesinden Oğuzlar'a bin ton asfalt desteği

Çorum Belediyesi tarafından Oğuzlar'a sağlanan bin ton asfalt desteğiyle Şehit Pilot Bülent Sarıkaya ve Mehmet Yıldırım caddeleri sıcak asfaltla buluşturuldu.



Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, asfaltlama çalışmalarını inceledi.



Cebeci, ilçeye verilen bin ton asfalt desteğinin ulaşım kalitesini artıracağını belirterek, desteklerinden dolayı Aşgın'a teşekkür etti.



Çorum Belediyesi ile Oğuzlar Belediyesi arasındaki iş birliğinin ilçeye önemli katkılar sunduğunu dile getiren Cebeci, "Hemşehrilerimize daha güvenli ve konforlu yollar kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu önemli destekten dolayı Çorum Belediye Başkanımız Sayın Halil İbrahim Aşgın'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

