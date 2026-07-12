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        Çorum'da çıkan yangında yaklaşık 250 dekar tarım arazisi zarar gördü

        Çorum'da çıkan yangın yaklaşık 250 dekarlık tarım arazisinde zarara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2026 - 19:42 Güncelleme:
        Çorum'da çıkan yangında yaklaşık 250 dekar tarım arazisi zarar gördü

        Çorum'da çıkan yangın yaklaşık 250 dekarlık tarım arazisinde zarara neden oldu.

        Yaydiğin köyü Köyönü mevkisindeki arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle alevler çevredeki ekili arazilere sıçradı.

        İhbar üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahalede bulundu.

        Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ile köylülerin de yardımıyla yangın söndürüldü.

        Yangından etkilenen 250 dekarlık alanın yaklaşık 150 dekarında arpa ve buğday ekili olduğu, henüz hasat edilmediği öğrenildi.



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