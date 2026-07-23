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        Çorum FK, Erkan Kaş ile yollarını ayırdı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Erkan Kaş ile yollarını ayırma kararı aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 10:40 Güncelleme:
        Çorum FK, Erkan Kaş ile yollarını ayırdı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Erkan Kaş ile yollarını ayırma kararı aldı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, deneyimli sol bek Erkan Kaş ile sözleşmenin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtildi.

        Açıklamada, Kaş'a Çorum FK'nin şampiyonluğuna sağladığı katkıdan dolayı teşekkür edilerek, bundan sonraki kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.



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