Çorum FK, Erzurumspor FK maçı öncesi çalışmaları sürdürdü

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Erzurumspor FK ile karşılaşacak olan Çorum FK, hazırlıklarına devam etti.

İdman öncesinde futbolcular, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı açarak poz verdi. Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Isınma çalışmalarının ardından futbolcuların hız, çeviklik ve çabukluğuna yönelik saha içi uygulamalar gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde ise Erzurumspor FK maçının taktiksel çalışmalarına yer verildi. Program, planlanan çalışmaların tamamlanmasının ardından sona erdi.