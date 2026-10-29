Dağcılar kayalıkta dev Türk bayrağını dalgalandırdı

Çorum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle bir araya gelen Lodos Doğa Sporları İhtisas Spor Kulübü üyeleri Abdullah Alkaç, Onur Emniyet ve Cevdet Dağ, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu doğaya taşıdı. Merkez ilçesi Budakören köyü mevkiinde bulunan Budakören Şelalesi bölgesindeki kayalıklara gelen dağcılar, kayalıklardan 60 metre aşağıya inen sporcular, dev Türk bayrağını açarak dalgalandırdı.

Çorum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir araya gelen dağcılar, kayalık alandan 60 metre aşağıya inerek dev Türk bayrağını dalgalandırdı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.