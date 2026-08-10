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        Çorum FK, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in açılış maçında 14 Ağustos Cuma günü Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2026 - 20:33 Güncelleme:
        Çorum FK, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in açılış maçında 14 Ağustos Cuma günü Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulüp tesislerinde, teknik direktör Uğur Uçar yönetimindeki antrenmanda kırmızı-siyahlı ekip, ısınmanın ardından pas çalışması yaptı. Dar alan oyunuyla devam eden idman, koşu çalışmasıyla sona erdi.

        Çorum FK, Galatasaray maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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