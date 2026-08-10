GÜNCELLEME - Çorum'da akrabalar arasındaki kavgada yaralanan kişi hastanede yaşamını yitirdi

Çorum'da akrabalar arasında çıkan kavgada yaralanan 4 kişiden 1'i hastanede hayatını kaybetti.



Çepni Mahallesi İnönü Caddesi'nde dün akrabalar arasında "kız kaçırma meselesi" nedeniyle çıkan kavgada ateş açılması sonucu ağır yaralanan Coşkun Ç, kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Kavgada bıçakla yaralanan Feryat Ç. ile darbedilerek yaralanan Doğan Ç. ve Samet Ç. ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.



Feryat Ç. ile kaçan şüpheliler Ali Ç. ve Efe Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.



Polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 3 şüpheli, Çorum Adliyesine sevk edildi.





Şüphelilerden A.Ç. ile F.Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, E.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

