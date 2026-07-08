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        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Çorum FK, Hırvat stoper Hrvoje Smolcic ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı

        Çorum FK, Hırvat stoper Hrvoje Smolcic ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Hırvat stoper Hrvoje Smolcic'i kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 17:14 Güncelleme:
        Çorum FK, Hırvat stoper Hrvoje Smolcic ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Hırvat stoper Hrvoje Smolcic'i kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Hrvoje Smolcic'in transferi konusunda Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt ile anlaşma sağlandığı ve futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Savunma oyuncusunun, Çorum FK'nin Düzce Topuk Yaylası'nda devam eden kampına katılması bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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