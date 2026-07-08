Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Çorum FK, Serdar Saatçı ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı

        Çorum FK, Serdar Saatçı ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, stoper Serdar Saatçı'yı kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 15:14 Güncelleme:
        Çorum FK, Serdar Saatçı ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, stoper Serdar Saatçı'yı kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Serdar Saatçı'nın transferi konusunda Trabzonspor ile anlaşma sağlandığı, genç futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.


        Futbolcunun, Çorum ekibinin Düzce Topuk Yaylası'nda devam eden kampına katılması bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        NATO Genel Sekreteri Rutte: Harika bir zirve gerçekleştirdik
        NATO Genel Sekreteri Rutte: Harika bir zirve gerçekleştirdik
        Trump ve Zelenskiy bir arada
        Trump ve Zelenskiy bir arada
        NATO Zirvesi sonuç bildirgesi açıklandı: 5. madde vurgusu
        NATO Zirvesi sonuç bildirgesi açıklandı: 5. madde vurgusu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO temasları
        Ankara'daki tarihi zirvede ikinci gün
        Ankara'daki tarihi zirvede ikinci gün
        ABD Başkanı Trump ve Rutte'den açıklamalar
        ABD Başkanı Trump ve Rutte'den açıklamalar
        Türkiye'de ikinci NATO Zirvesi... 22 yıl sonra neler değişti?
        Türkiye'de ikinci NATO Zirvesi... 22 yıl sonra neler değişti?
        Meloni ve Trump aynı karede
        Meloni ve Trump aynı karede
        AB’den App Store ve iOS kararı
        AB’den App Store ve iOS kararı
        Dünya liderlerine 'Yeniçeri'li tören
        Dünya liderlerine 'Yeniçeri'li tören
        İran'dan ABD'ye: Gerilimin tırmandırılmasından ABD sorumlu
        İran'dan ABD'ye: Gerilimin tırmandırılmasından ABD sorumlu
        NATO Zirvesi'nde Türk mutfağı şöleni
        NATO Zirvesi'nde Türk mutfağı şöleni
        Kıvanç, Toprak ile piste çıktı
        Kıvanç, Toprak ile piste çıktı
        Kadın sürücüye dikiz aynası ile feci darp!
        Kadın sürücüye dikiz aynası ile feci darp!
        Greenwood'da sıcak gelişme!
        Greenwood'da sıcak gelişme!
        Kafedeki kavgada müşteri hayatını kaybetmişti: Baba ve oğluna hapis istemi!
        Kafedeki kavgada müşteri hayatını kaybetmişti: Baba ve oğluna hapis istemi!
        Ofislerin konuta dönüşümü için düzenleme
        Ofislerin konuta dönüşümü için düzenleme
        Beşiktaş Salih Özcan'ı açıkladı!
        Beşiktaş Salih Özcan'ı açıkladı!
        Filenin Sultanları Polonya'yı devirdi!
        Filenin Sultanları Polonya'yı devirdi!
        Yaz döneminin en pahalı 20 transferi!
        Yaz döneminin en pahalı 20 transferi!

        Benzer Haberler

        Çorum FK, Emircan Gürlük'ü kadrosuna kattı
        Çorum FK, Emircan Gürlük'ü kadrosuna kattı
        Çorum FK, Emircan Gürlük'ü transfer etti
        Çorum FK, Emircan Gürlük'ü transfer etti
        Çorum FK, Ylber Ramadani'yi kadrosuna kattı
        Çorum FK, Ylber Ramadani'yi kadrosuna kattı
        Çorum FK, Ylber Ramadani'yi renklerine bağladı
        Çorum FK, Ylber Ramadani'yi renklerine bağladı
        Kargı'da elektrikli araçlarla yaz Kur'an kursu için konvoy düzenlendi
        Kargı'da elektrikli araçlarla yaz Kur'an kursu için konvoy düzenlendi
        Çorum FK, Yusuf Erdoğan ile yollarını ayırdı
        Çorum FK, Yusuf Erdoğan ile yollarını ayırdı