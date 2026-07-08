Çorum FK, Ylber Ramadani'yi kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, ön libero Ylber Ramadani'yi kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Ylber Ramadani'nin transferi konusunda İtalya Serie A ekiplerinden Lecce ile anlaşma sağlandığı, Arnavut futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Açıklamada, Ramadani'ye Çorum FK forması altında başarılı bir kariyer geçirilmesi temennisinde bulunuldu. Futbolcunun, Çorum ekibinin Düzce Topuk Yaylası'nda devam eden kampına katılması bekleniyor.

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