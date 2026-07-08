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        Çorum FK, Ylber Ramadani'yi kadrosuna kattı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, ön libero Ylber Ramadani'yi kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 13:24 Güncelleme:
        Çorum FK, Ylber Ramadani'yi kadrosuna kattı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, ön libero Ylber Ramadani'yi kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Ylber Ramadani'nin transferi konusunda İtalya Serie A ekiplerinden Lecce ile anlaşma sağlandığı, Arnavut futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Açıklamada, Ramadani'ye Çorum FK forması altında başarılı bir kariyer geçirilmesi temennisinde bulunuldu.


        Futbolcunun, Çorum ekibinin Düzce Topuk Yaylası'nda devam eden kampına katılması bekleniyor.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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