Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleşen antrenman, esneme ve ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızısiyahlılar, ısınmanın ardından 4'e 4+4 oyun çalışmasına geçti. Antrenmanın devamında ise Kocaelispor karşılaşmasına yönelik taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

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