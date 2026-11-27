Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen Erasmus+ projesi kapsamında kentteki öğretmen ve öğrencilere uluslararası eğitim fırsatları anlatıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erasmus+ Okul Eğitimi Akreditasyonu kapsamında İngiltere'den eğitim uzmanı William Paul Barker, Çorum'da 3 gün boyunca farklı okullarda eğitimci ve öğrencilerle bir araya geldi.

Barker, Hitit Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kentteki liselerin İngilizce zümre başkanlarına çoklu okuryazarlık, yabancı dil eğitiminde farklı öğrenme yaklaşımları ve öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerine hazırlanması konularında bilgi verdi.

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İkinci gün Mehmetçik Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden Barker, öğretmen ve öğrencilerle uluslararası eğitim uygulamaları, farklı öğrenme yaklaşımları ve öğrencilerin çağın gerektirdiği becerilerle donatılmasının önemini anlattı.

Barker, programın üçüncü gününde ise Başöğretmen Anadolu Lisesi'nde düzenlenen konferansta Başöğretmen Anadolu Lisesi, Cumhuriyet Anadolu Lisesi, 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi ve Özejder Sosyal Bilimler Lisesi'nin 12. sınıf öğrencileri ile bir araya geldi.

"Yurt dışı eğitim fırsatları ve iş bulma becerileri" konusunda deneyimlerini öğrencilerle paylaşan Barker, yurt dışında eğitim imkanları, uluslararası öğrenme deneyimleri, farklı ülkelerdeki kariyer fırsatları ve iş hayatına geçişte gereken becerileri anlattı.

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Barker, ayrıca yabancı dil bilmenin, farklı kültürleri tanımanın ve iletişim ile uyum becerilerini geliştirmenin önemini örneklerle öğrencilere aktardı.

Barker ayrıca, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar'ı ziyaret ederek, eğitim faaliyetleri hakkında bilgi verdi.