Öte yandan, aynı iş yerine dün gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendiği ortaya çıktı.

Olay yeri inceleme ekiplerince iş yerinde yapılan çalışmada çok sayıda boş tabanca kovanı bulundu.

İhbar üzerine iş yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ulukavak Mahallesi Akpınar Caddesi'ndeki oto lastik dükkanı bulunan Y.D'ye, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

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