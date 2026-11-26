Çorum Belediyesi ve Çorum Kent Konseyinin iş birliğiyle düzenlenen program, 27 Kasım Cuma günü saat 19.30’da Devlet Tiyatro Salonu’nda başlayacak. Filistinli müzisyenler Fares Anbar, Adnan Khdir ve Elamine Larba’dan oluşan "Gazze’ye Barış" grubu, seslendireceği ezgilerle barış ve kardeşlik mesajı verecek. Konserin ardından gösterilecek "Gazze Anka Kuşu" belgeseli, Gazze’de yaşam mücadelesi veren Filistinlilerin hikayelerini konu alıyor. Belgeselin yönetmenliğini Kaan Burak Şen ve Kübra Kuralı üstlendi.

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