ÇORUM'da boşanma aşamasında olduğu eşi Esin Özdemir’i (42) tabancayla öldürüp intihara kalkışan Gökhan Özdemir, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 24 Kasım'da saat 18.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Çamlık Caddesi üzerindeki Orkun Apartmanı'nın 4’üncü katında meydana geldi. Gökhan Özdemir, eşi Esin Özdemir'i tabancayla vurup öldürdükten sonra kendisini eve kilitledi. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, Özdemir'i teslim olması için ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 11 saat süren ikna çalışmaları sırasında Gökhan Özdemir, kendini silahla başından vurdu. Özdemir, yaralı olarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Gökhan Özdemir, hayatını kaybetti. Özdemir'in cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.