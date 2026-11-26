Çorum'da gece saatlerinde 2 iş yerine pompalı tüfekle saldırı düzenlendi.

Ulukavak Mahallesi Akpınar Caddesi'nde Y.D'ye ait oto lastik dükkanı ile yanında bulunan M.T'nin işlettiği giyim mağazasına, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan çalışmada kaldırım ve cadde üzerinde çok sayıda boş kovan tespit edildi.

Saldırı nedeniyle 2 iş yerinde de hasar meydana geldi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.