Kaza, ÇorumAlaca kara yolu üzerindeki İbrahim köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.A. yönetimindeki 07 BFT 683 plakalı otomobilin lastiği patladı. Kontrolden çıkan otomobil yoldan çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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