Çorum’da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, ÇorumSamsun karayolu Şeker Fabrikası mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.K. yönetimindeki 19 AAB 653 plakalı hafif ticari araç ile Y.B.T. idaresindeki 06 HCK 52 plakalı Volkswagen marka otomobil çarpıştı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü C.K. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Y.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Her iki yaralının da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.