Çorum'da boşanma aşamasında olduğu eşini tabancayla vurarak öldüren ve yaklaşık 11 saatlik ikna çabalarının ardından kafasına ateş ederek kendini vuran şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 24 Kasım günü saat 18.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Çamlık Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökhan Özdemir (44), boşanma aşamasında olduğu eşi Esin Özdemir'i (42), 3 çocuklarının da evde bulunduğu sırada tabancayla vurarak öldürdü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden ekipler, Gökhan Özdemir kendisini eve kilitlemesi sebebiyle içeri giremedi. Şahıs daha sonra, çocuklarının çıkmasına izin verdi. 3 çocuk polis ekipleri tarafından güvenli bir şekilde dışarı çıkartıldı. Ekiplerin yaklaşık 11 saat süren çabalarına rağmen ikna olmayan şahıs, silahla kafasına ateş ederek kendisini vurdu.

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Gökhan Özdemir, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen Özdemir hayatını kaybetti.