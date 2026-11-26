Çorum'da boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldürüp intihar girişiminde bulunan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Çamlık Caddesi'ndeki bir apartmanda eşi Esin Özdemir'i (42) öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan Gökhan Özdemir (44), kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Özdemir'in cenazesi, hastane morguna konuldu.

Esin Özdemir'in cenazesi ise Akşemseddin Camisi'nde kılınan namazın ardından Ulu Mezarlık'ta defnedildi.

Çamlık Caddesi'ndeki bir apartmanda önceki akşam silah sesi duyulduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Polis ekiplerince yapılan incelemede, Esin Özdemir'in boşanma aşamasındaki eşi Gökhan Özdemir tarafından silahla öldürüldüğü belirlenmişti. Çiftin olay sırasında evde bulunan 3 çocuğu ekiplerce tahliye edilmişti. Olayın ardından kendisini eve kilitleyen zanlının teslim olması için ekiplerce ikna çalışması başlatılmıştı. Polise teslim olmamak için yaklaşık 11 saat direnen zanlı, intihar girişiminde bulunmasının ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı.