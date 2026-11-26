Çorum'da elektrik kontağından çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
Çorum'un Bayat ilçesinde yanan ev kullanılamaz hale geldi.
Giriş: 26.11.2026 - 11:44 Güncelleme:
Çorum'un Bayat ilçesinde yanan ev kullanılamaz hale geldi.
Akseki köyünde Kemal Güllü'ye ait 2 katlı ahşap evde, elektrik kontağından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.
İhbar üzerine köye Bayat Belediyesi ve Bayat Orman İşletme Şefliğine ait itfaiye ile jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
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