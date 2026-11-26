Çorum'da Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheliyi yakaladı.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan JASAT ekipleri, çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

İstihbarat ve saha araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmalarda, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, nitelikli cinsel saldırı, hırsızlık, hükümlü veya tutuklunun kaçması, silahla tehdit, kadına karşı tehdit ve yaralama, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bir yabancıyı ülkeye sokmak veya ülkede kalmasına imkan sağlamak ile ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma suçlarından aranan D.U, D.Ö, B.K, E.G, A.E, İ.C, T.K, E.F.Ş, R.Y, M.B, M.N.B, K.K, B.Ö. ve Y.S. yakalandı.

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Karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çorum Adliyesi'ne sevk edilen 14 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.