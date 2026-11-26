Rondo çalışmalarıyla devam eden antrenmanda futbolcular, topa sahip olma çalışması yaptı. Antrenman çift kale maçla sona erdi.

Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 29 Kasım Pazar günü evinde Kocaelispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

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