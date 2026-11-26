Öte yandan, aynı iş yerinin dün saat 23.30 sıralarında da silahlı saldırıya uğradığı öğrenildi. 2 gün üst üste hedef alınan iş yerinde polis ekipleri inceleme yaparken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Akpınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, Y.D.’ye ait lastikçi dükkanına tabancayla ateş açtı. Saldırıda iş yeri sahibi Y.D., ayağına isabet eden kurşunla yaralandı. Şüpheli ise saldırının ardından kaçtı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Y.D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

ÇORUM’da kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla ateş açılan lastikçi dükkanının sahibi Y.D., ayağından yaralandı. Aynı iş yerinin dün gece de silahlı saldırıya uğradığı belirtildi.

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