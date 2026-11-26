Çorum FK Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman, esneme ve ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızısiyahlı futbolcular, rondo çalışmasının ardından topla yapılan uygulamalara geçti. Antrenmanın devamında oyuncular, sahadaki konumlarını koruyarak topa sahip olma üzerine çalıştı. İdman, 10'a 10 çift kale maçla sona erdi.

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