Türk Kızılay İskilip Şubesince tanıtım ve bilgilendirme etkinliği düzenlendi.

İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Tarihi Redif Kışlası Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Kızılay denildiğinde akla yardımlaşma, işbirliği ve dayanışmanın geldiğini söyledi.

Öğrencilere gönüllü faaliyetlerde yer almaları tavsiyesinde bulunan Polat, sivil toplum kuruluşlarında ve yardım çalışmalarında bulunmanın sosyal gelişime katkı sunduğunu ifade etti.

İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci de 158 yıllık geçmişe sahip Kızılay'ın hem yurt içinde hem de farklı coğrafyalarda zor zamanlarda insanların yanında olduğunu vurguladı.

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Türk Kızılay Şube Başkanı Mehmet Kılpelit ise Kızılay'ın yalnızca zor günlerde değil, her gün yapılan hazırlıklarla afetlere hazırlandığını söyledi.

Kızılay yatırımları ve iştirakleri aracılığıyla ihtiyaçların karşılanmasına yönelik çalışmalar yürütüldüğünü aktaran Kılpelit, genel merkez, ilçe kurumları ve hayırseverlerin desteğiyle faaliyetlerin geliştirildiğini dile getirdi.

Programa İl Genel Meclis Başkanı Duran Bıyık, daire amirleri, Kızılay gönüllüleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.